Appello del Cor, rispettate le regole anti-Covid e vaccinatevi

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - A fronte dell'incremento in Umbria dei positivi al Covid-19, il Cor (Centro operativo regionale) rivolge un appello affinché tutti osservino comportamenti rispettosi delle regole e per una maggiore adesione alla campagna vaccinale.

L'andamento epidemiologico del Covid-19 in Umbria, che registra un aumento di positivi - pur restando molto bassa l'ospedalizzazione - è stato oggetto dell'odierna riunione dello stesso Centro operativo regionale, presieduto dal direttore regionale, Stefano Nodessi Proietti, presenti - tra gli altri - il direttore regionale alla sanità, Massimo Braganti, ed il Commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Massimo D'Angelo.

Dall'analisi dei dati, emerge con sempre maggiore evidenza il crescere dei contagi tra i giovani da 14 a 24 anni; un dato che evidenzia - sottolinea una nota della Regione - la scarsa propensione dei giovani al rispetto delle regole del distanziamento. Emerge inoltre chiaramente che nelle personei che contraggono il virus e sono vaccinati con ciclo completo, il rischio di ospedalizzazione si riduce in maniera drastica rispetto ai contagiati non vaccinati. (ANSA).