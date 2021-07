Agabiti, Umbria cinema film fest è per la rinascita

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - "Umbria Cinema film fest è il festival della rinascita, è un aiuto pensato per dare una risposta al mondo della cultura, del cinema, dell'arte dopo le conseguenze della pandemia": così con l'ANSA l'assessore alla Cultura e al turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, a margine della presentazione del Festival presso la Casa del cinema di Roma.

"Un'operazione culturale che sono certa - ha sottolineato Agabiti - troverà l'apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori, anche perché i segnali, le proposte e le suggestioni che saranno raccolte il 17, il 18 e il 19 settembre a Todi saranno poi la base per la programmazione della prima edizione vera e propria, quella che si terrà l'anno prossimo".

Agabiti ha concluso sottolineando come "questo appuntamento potrà essere anche veicolo promozionale, in termini turistici, per la regione". (ANSA).