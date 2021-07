A Perugia libro Maria Giovanna Maglie 'I dannati del Covid'

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - 'I dannati del Covid - Terrorizzati, ignorati, abbandonati, impoveriti. Il mostro cinese in 12 storie estreme' è il libro che Maria Giovanna Maglie presenterà domani, mercoledì 21 luglio, alle 19 al Barton Park di Perugia. Oltre all'autrice, interverranno l'assessore alla Sanità della Regione Umbria, Luca Coletto. Modererà Davide Vecchi, direttore del Corriere dell'Umbria.

'I dannati del Covid' ripercorre un anno e mezzo "da incubo" attraverso 12 storie "esemplari e terribili". C'è il medico cristiano di Wuhan che sfidò le autorità cinesi lanciando per primo l'allarme, e che fu messo a tacere, arrestato e poi riabilitato solo dopo la morte per coronavirus. "C'è chi ha impiegato mesi per guarire dal Covid - si ricorda nella presentazione del libro - ma è stato licenziato; chi per giorni non ha saputo niente di suo padre, salvo poi scoprire che è morto solo in un reparto d'ospedale; chi ha rischiato di perdere la vita perché non è stato protetto mentre di vite ne salvava a decine. Ma ci sono anche piccoli imprenditori, commercianti e ristoratori che hanno dovuto chiudere i battenti o che affogano nei debiti, frustrati dalla gestione delle riaperture e degli aiuti pubblici". (ANSA).