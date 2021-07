Salvini inaugura sede della Lega a Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 19 LUG - È stato il leader della Lega, Matteo Salvini, a inaugurare a Orvieto la nuova sede del Carroccio nel centro storico della città.

Ad attenderlo, oltre agli esponenti locali del partito, anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il segretario regionale, Virginio Caparvi e la senatrice Valeria Alessandrini.

Dopo il taglio del nastro, Salvini si è diretto al gazebo del partito dove si stanno raccogliendo le firme per promuovere il referendum sulla riforma della giustizia. Qui, parlando a qualche decina di cittadini giunti sulla Rupe per assistere all'incontro, ha ringraziato anche gli amministratori umbri del partito per il lavoro che stanno svolgendo, a iniziare dalla governatrice Tesei.

Prima di ripartire alla volta di Roma, Salvini si è concesso ai selfie con i sostenitori del partito. (ANSA).