In Umbria entrambe dosi vaccino a quasi metà residenti

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Si avvicina al 50 per cento la copertura con l'intero ciclo vaccinale dei residenti in Umbria.

In base ai dati aggiornati dalla Regione alla mattina del 19 luglio sono infatti 377.392, pari al 48,88 del totale.

Nell'ultimo giorno sono stati 7.747 ad avere ricevuto entrambe le dosi.

La prima somministrazione di vaccino ha riguardato 307 residenti, 537.492 complessivamente, il 69,71 per cento dei residenti.

Sono invece 157.544 coloro che sono prenotati. (ANSA).