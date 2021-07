Impiantato in Umbria il primo pacemaker senza fili

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 19 LUG - Impiantato con successo su un paziente, per la prima volta in Umbria, un pacemaker senza fili, un dispositivo che viene introdotto e posizionato all'interno del cuore senza alcuna operazione chirurgica in alcuni particolari casi clinici. L'intervento è stato eseguito presso il reparto di Cardiologia-Utic dell'ospedale di Città di Castello, diretto dal dottor Adriano Murrone.

Al paziente, un umbro ottantenne già dimesso in buone condizioni, è stato impiantato il pacemaker 'leadless' - spiega l'Usl 1 in una nota - considerato il ridotto rischio di infezione rispetto a quello tradizionale.

"Tutto il personale del reparto di Cardiologia, dai medici agli infermieri, fino agli operatori socio sanitari - ha commentato il dottor Silvio Pasqui, direttore medico del presidio ospedaliero Alto Tevere - ha contribuito in maniera decisiva al buon esito dell'operazione, trattando con competenza e dedizione le patologie concomitanti evidenziate dal paziente, fino a metterlo nelle condizioni ideali per eseguire l'impianto". (ANSA).