Bori, accelerare sul coinvolgimento dei giovani

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - "Acceleriamo la campagna vaccinale fino a coinvolgere i giovani, quelli che sarebbero i veri penalizzati in questa fase di nuova accelerazione dei contagi.

Uno sprint della campagna vaccinale eviterà nuove chiusure e una maxi campagna di sensibilizzazione potrebbe vincere anche nuove resistenze": lo chiede il capogruppo del Partito democratico all'Assemblea legislativa, Tommaso Bori, in relazione alle ultime notizie relative ai contagi.

"Leggere l'appello del commissario Covid dell'Umbria - dice Bori - ci preoccupa. 67 i nuovi positivi su 1.484 tamponi molecolari e 2.853 test antigenici. Dei nuovi casi, 26 sono persone non vaccinate. Siamo dunque d'accordo e sposiamo l'urgenza delle vaccinazioni, per proteggere sia se stessi che gli altri. Però gli appelli, il commissario Covid dovrebbe rivolgerli non solo agli umbri, ma alla presidente Donatella Tesei, affinché la campagna vaccinale possa assumere una velocità adeguata e raggiungere anche i giovani, in Umbria ancora fuori dalle somministrazioni, a differenza delle altre regioni. L'esclusione dei giovani infatti li espone potenzialmente al contagio e blocca un possibile canale di rilancio dell'economia. I giovani infatti - conclude Bori -viaggiano, si spostano e rischiano, ancora una volta, di dovervi rinunciare". (ANSA).