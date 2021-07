Ancora un ricoverato Covid in più in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Ancora un ricoverato Covid in più negli ospedali dell'Umbria, ora nove contro gli otto di domenica, uno dei quali nelle terapie intensive (dato stabile).

Lo riporta il sito della Regione.

Come ogni lunedì vengono segnalati meno nuovi positivi, dieci, con meno tamponi, 549, e test antigenici, 420, con un tasso di positività totale dell'uno per cento.

Rimangono fermi a 1.424 i morti per il virus mentre sono stati accertati 43 guariti, con gli attualmente positivi scesi a 720, 33 in meno del giorno precedente. (ANSA).