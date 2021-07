Cordoglio Bacchetta per scomparsa Marcello Ramadori

(ANSA) - PERUGIA, 18 LUG - Il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Marcello Ramadori. "Amico, compagno di partito, amministratore pubblico capace e appassionato, grande cultore delle tradizioni della citta' di Perugia e non solo" sottolinea.

"A Marcello mi lega una lunga militanza nel Psi dove ha ricoperto ruoli di primissimo piano - ricorda Bacchetta in una nota - e poi nelle istituzioni che ha servito sempre con senso di appartenenza e orgoglio. Caro Marcello ci mancherai, ci mancheranno anche i tuoi sorrisi e le battute e la tua voglia di vivere la vita a con grande disponibilità verso gli altri. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze". (ANSA).