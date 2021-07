Commissario Umbria, 46 non vaccinati su 67 nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 18 LUG - "Il dato più significativo che 46 nuovi casi su 67 sono persone non vaccinate. Allo stesso modo, tra i 21 nuovi positivi che presentano una sintomatologia lieve, 16 non sono vaccinati": il Commissario per l'emergenza Covid in Umbria Massimo D'Angelo commenta così i dati riferiti a sabato 17 luglio. Nella regione continua infatti in maniera "rilevante" la risalita dei nuovi positivi.

Secondo D'Angelo "i dati ribadiscono inequivocabilmente quanto sia importante sottoporsi a vaccinazione, per proteggere se stessi e gli altri". "L'analisi dei dati nazionali evidenzia inoltre - aggiunge - che nei soggetti che contraggono il virus e sono vaccinati con ciclo completo, il rischio di ospedalizzazione si riduce in maniera drastica rispetto ai soggetti contagiati e non vaccinati. Faccio pertanto un appello a tutti gli umbri che ancora non lo abbiamo fatto, di aderire alla vaccinazione - conclude D'Angelo -, anche per evitare di ritornare in situazioni di forti limitazioni della vita sociale e di grande stress del sistema sanitario ospedaliero e territoriale". (ANSA).