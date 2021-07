Reddito di cittadinanza, progetti utilità sociale per 45

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 17 LUG - Quarantacinque tifernati che percepiscono il reddito di cittadinanza saranno impiegati a breve in progetti utili alla collettività nei settori di cultura, sociale, ambiente e beni artistici, tutela dei beni comuni e sport. A darne notizia è l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Luciana Bassini. Che spiega come "nell'istituzione del reddito di cittadinanza sia prevista una sorta di compensazione da parte di chi usufruisce del contributo, attraverso la partecipazione ad attività di interesse generale, conosciuti come Puc, progetti utili per la collettività".

Nella zona sociale di cui fa parte Città di Castello sono circa 500 le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, mentre ad oggi il numero di domande in gestione al Servizio sociale del Comune sono 136 e in gestione al Centro per l'impiego 215. Delle 351 domande totali, 85 sono di persone esonerate dagli obblighi di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale. "Oltre a un obbligo, i Puc rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività" aggiunge la Bassini. "Per i beneficiari - dice -, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune; per la collettività, perché i Puc dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli enti pubblici coinvolti". (ANSA).