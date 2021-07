"Molti giudizi positivi" sperimentazione accessi a fioritura

(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Nel periodo centrale della fioritura di Castelluccio di Norcia, dal 28 giugno all'11 luglio scorsi, i passaggi totali di veicoli "targati" in città sono stati 155.787. Dal varco zona cimitero, quello a ridosso allo svincolo per salire al Pian Grande, sono stati registrati 62.130 transiti. Numeri forniti dall'amministrazione comunale nursina e che offrono un quadro di ciò che è stato l'afflusso turistico nel periodo migliore per ammirare la "tavolozza" di colori all'ombra del monte Vettore. Numeri di poco inferiore a quelli di un anno fa, quando la fioritura era stata una delle più belle di sempre: dal 22 giugno al 5 luglio 2020 i passaggi totali "targati" erano stati 183.750; dal varco cimitero erano stati registrati 72.296 transiti, ricorda il Comune.

Quest'anno le navette, nei due fine settimana di luglio, hanno trasportato 7.321 persone. Le prenotazioni totali sono state 8.738.

Quella delle navette è stata una sperimentazione, "ma sono molti i giudizi positivi ricavati da quanti hanno potuto godere in serenità lo spettacolo di una Castelluccio libera dalle auto e di quanti hanno potuto dedicare un servizio migliore ai propri clienti sia a Castelluccio che a Norcia", ha detto il sindaco, Nicola Alemanno.

"Alcune problematiche riscontrate in questa prima fase di sperimentazione saranno sin dal prossimo mese di settembre poste all'attenzione quando torneremo di nuovo ad incontrarci per cercare di trovare un'unità di intenti ancor più condivisa", ha aggiunto Alemanno. (ANSA).