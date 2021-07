Due ricoveri in più per Covid, scendono i nuovi contagi

(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Lieve risalita dei ricoveri per Covid nelle ultime 24 ore in Umbria: sono sette in tutto, due in più di ieri, uno dei quali (dato invariato) in terapia intensiva.

Cala però il numero dei nuovi contagi: 30 nell'ultimo giorno, secondo i dati della Regione aggiornati al 17 luglio, contro i 56 di ieri. Anche oggi non si registra nessun nuovo decesso.

I guariti sono sei e gli attualmente positivi 686.

Il tasso di positività è pari a 0,6 per cento, sul totale dei 4.954 test analizzati (3.466 antigenici e 1.488 tamponi molecolari): ieri era 1,3. (ANSA).