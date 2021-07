Umbria, seconda dose vaccino a oltre 10 mila ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Oltre 10 mila residenti in Umbria hanno completato nell'ultimo giorno il ciclo di vaccinazione contro il Covid. Sono stati per la precisione 10.109, 354.341 in totale, il 45,86 per cento del totale. Lo riporta il sito della Regione aggiornato alla mattina del 16 luglio.

Sempre nell'ultimo giorno altri 692 hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 534.980 complessivamente, il 69,39 per cento dei residenti.

Sono invece 152.538 gli attualmente prenotati. (ANSA).