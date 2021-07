Uffici postali, Anci Umbria scrive al ministro Giorgetti

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Continua la battaglia di Anci Umbria per chiedere la riapertura a pieno regime degli uffici postali: dopo la manifestazione a Perugia dei sindaci, il presidente dell'ente, Michele Toniaccini, ha infatti scritto al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

"Ci attendiamo - afferma Toniaccini - una risposta dal ministro che possa essere risolutiva di questa vicenda". Nella lettera il presidente evidenzia che la questione è "problematica comune ad altre città italiane" e riferisce dei "ripetuti incontri con i vertici nazionali di Poste italiane" e del "presidio pacifico dello scorso 23 giugno davanti all'ufficio postale centrale del capoluogo umbro, a esclusiva tutela dei cittadini e della loro salute". Toniaccini ricorda che in quell'occasione è stata ribadita la posizione dell'Anci "della necessità - spiega - di avere uffici postali aperti a pieno regime in ogni comune e con orario prolungato, per evitare lunghe e pericolose file fuori dalle sedi, esponendo i cittadini, ancor più gli anziani, al freddo, durante l'inverno, e al caldo, in estate, con possibili ripercussioni sulla salute degli stessi". "Poiché Poste italiane rappresenta un servizio pubblico essenziale e, aggiungerei, imprescindibile - scrive ancora il presidente di Anci Umbria -, ritengo che debba andare incontro alle esigenze dei cittadini, di tutti i cittadini. A ciò si aggiunga che in molti comuni piccoli stanno chiudendo anche gli sportelli bancari, determinando un impoverimento di servizi che si ripercuoterebbe anche sull'attrattività di un territorio, sulla sua salvaguardia, sulla sua crescita e sviluppo". Toniaccini ricorda poi che "proprio in questi giorni, stanno arrivando le lettere di Poste italiane con cui si comunica il nuovo orario estivo degli uffici che è ancora più ridotto". "E' vero che ciò è sempre accaduto - sottolinea -, ma in condizioni normali non avrebbe rappresentato un problema.

Purtroppo, siamo ancora in una fase straordinaria e l'ulteriore limitazione di orari e di giorni lavorativi aggrava una situazione già fortemente compromessa". Toniaccini chiede quindi al ministro "di intervenire sulla vicenda"". (ANSA).