Terremoto: a Norcia opere urgenti e criticità

(ANSA) - ANCONA, 16 LUG - L'ordinanza speciale firmata oggi dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, a Norcia individua una serie di opere urgenti e caratterizzate da particolari criticità da realizzare, anche in questo caso, a specifiche e motivate deroghe alla normativa. Si tratta, in particolare, del nuovo Polo scolastico e del Polo sportivo, il ripristino dell'edificio "La Castellina" in piazza San Benedetto, della caserma dei carabinieri, del palazzo comunale, delle mura urbiche, dell'ospedale. Il tutto per un importo di 52,6 milioni di euro, dei quali 37 già finanziati e 15 aggiuntivi. A Cascia l'ordinanza prevede la ricostruzione di due scuole e dell'ospedale, nonché la sistemazione e riqualificazione della viabilità, anche per agevolare la ricostruzione privata. Lo stanziamento è di 21,4 milioni di euro.

A Preci ha come obiettivo il ripristino del complesso monumentale di Sant'Eutizio, di straordinaria importanza storica e artistica e di forte valore simbolico e identitario, molto danneggiato dal sisma. E' un intervento molto complesso per la conformazione del sito, addossato ad una rupe da mettere in sicurezza, e la coesistenza di edifici e strutture con funzioni molto differenti, come chiesa, convento, cimitero. Viene finanziato con 10 milioni di euro, la metà dei quali aggiuntivi rispetto agli stanziamenti precedenti. (ANSA).