Terremoto: a Castelluccio ricostruzione unitaria

(ANSA) - ANCONA, 16 LUG - Anche per Castelluccio di Norcia, borgo dei Monti Sibillini totalmente distrutto dal sisma, si prevede una ricostruzione pubblica e unitaria dell'intero nucleo cittadino. L'ordinanza speciale firmata oggi dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, stanzia 9,8 milioni e prevede una ricostruzione in 2 fasi. Nella prima saranno realizzate le opere pubbliche funzionali alla ricostruzione privata, come la nuova viabilità e il consolidamento dei versanti, ma sarà soprattutto avviata e finanziata la progettazione della seconda fase, cioè dell'intervento unitario con la ricostruzione pubblica del centro storico. (ANSA).