Salvini inaugura ad Orvieto nuova sede della Lega

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 16 LUG - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà lunedì a Orvieto per inaugurare la sede locale del partito e per promuovere la raccolta firme per il referendum di riforma della giustizia. E' atteso alle 17 in via Filippeschi per l'inaugurazione del nuovo spazio, poi alle 17.30 terrà un incontro pubblico in piazza Gualterio, dove i cittadini potranno sottoscrivere i sei quesiti referendari.

"Il nostro partito continua a crescere e radicarsi sempre più in Umbria" spiega Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega. "Dopo Terni - aggiunge -, inauguriamo nella provincia un'altra sede locale a Orvieto, ennesima riprova della volontà di essere vicini ai cittadini e a contatto con le esigenze del tessuto sociale e imprenditoriale in un momento di incertezza in cui la fase di ascolto e di confronto con il territorio risulta fondamentale per impostare le basi della ripartenza".

Secondo Caparvi, inoltre, la presenza in Umbria di Salvini "è di forte stimolo alla campagna referendaria che in Umbria sta procedendo a gonfie vele".

"Aprire una nuova sede a Orvieto rappresenta per la Lega il compimento di un lungo percorso e di un importante lavoro di squadra" commentano il referente Lega della provincia di Terni, Nico Nunzi e quello di Orvieto, Davide Melone. (ANSA).