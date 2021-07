Da Scoppio parte 'rinascita' monti Martani

(ANSA) - ACQUASPARTA (TERNI), 16 LUG - Puntare alla 'rinascita' dei monti Martani attraverso un luogo simbolico, un paese fantasma abbandonato negli anni '50 ma apprezzato di recente anche dal regista Wim Wenders: è questo l'obiettivo della 'Carta dello Scoppio', un testo informale con cui il Comune di Acquasparta vuole stimolare un processo di condivisione che includa attori sia pubblici che privati, per far diventare il massiccio al centro dell'Umbria luogo di incontro, cultura e turismo.

La sottoscrizione della carta avverrà domani mattina, a partire dalle 10, proprio a Scoppio, piccolo centro al momento in stato di abbandono, nel contesto del progetto "In Naturalibus", realizzato in collaborazione e con il contributo dell'assessorato regionale al Turismo, e in continuità con "Le Terre dei borghi verdi", progetto sul turismo lento che coinvolge, oltre ad Acquasparta, altri 16 comuni umbri. "Il Primo Passo" è il nome dato all'iniziativa di domani, che sarà ospitata all'interno della piccola chiesa di San Michele Arcangelo, già nota a livello internazionale per essere stata scelta da Wenders in occasione delle riprese di 'Papa Francesco - Un uomo di parola'. Ad arricchire l'evento sarà la colonna sonora della musica popolare dei TranCeltic, Maurizio Serafini e Luciano Monceri. I promotori dell'iniziativa ritengono che Scoppio "con la sua marginalità, il suo silenzio, il suo degrado, ma anche con la sua straordinaria bellezza e con le sue enormi potenzialità di suggestione" può rappresentare "la rinascita dei monti Martani, purtroppo per molto tempo marginalizzati e sottovalutati". (ANSA).