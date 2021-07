Cucinelli confermato presidente Teatro stabile dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Brunello Cucinelli è stato confermato presidente del Teatro stabile dell'Umbria fino al 2024. Lo ha deciso l'Assemblea dei soci, composta dai rappresentanti della Regione dell'Umbria, dei Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Gubbio, Narni, Spoleto, nonché dalla Fondazione Brunello Cucinelli, nel corso di una riunione in cui è stato annunciato l'ingresso come socio sostenitore dell'Università degli Studi del capoluogo umbro. Sottolineando "l'ottimo lavoro" svolto dal direttore Nino Marino, sono state espresse valutazioni positive sui risultati raggiunti, sia relativamente alla gestione economica sia alle scelte artistiche operate che hanno posto lo Stabile umbro - si legge in un suo comunicato - all'attenzione del mondo teatrale italiano e internazionale. L'Assemblea ha anche nominato il nuovo Consiglio di amministrazione composto da Roberto Rosati, vicepresidente, Anna Amati, Elmo Mannarino, Alessandro Tinterri e dal rettore dell'Università degli Studi Maurizio Oliviero. Sono stati inoltre eletti i membri del Collegio dei revisori dei conti, Lorena Marcugini, presidente, Maurizio Paparelli ed Eugenio Lepri. (ANSA).