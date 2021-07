Strabioli, da Orvieto riaccendiamo luci arte e spettacolo

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 15 LUG - "Da Orvieto ripartono le note e le voci di grandi protagonisti della musica, da qui riaccendiamo le luci dell'arte e dello spettacolo": a dirlo all'ANSA è Pino Strabioli, direttore artistico di Orvieto sound festival, evento musicale dell'estate orvietana che porterà nella città del Duomo, dal 20 al 22 luglio, Diodato, Ghemon e Daniele Silvestri. "Da parte di tutti, a cominciare dai lavoratori dello spettacolo c'è entusiasmo e voglia di tornare a emozionarsi dal vivo. Tra qualche giorno lo faremo in sicurezza in piazza del Popolo con artisti che non hanno bisogno di presentazioni", ha aggiunto.

"E da ottobre - ha concluso Strabioli - riaccenderemo anche le luci del nostro teatro Mancinelli, ma la speranza è che si possano riaccendere le luci di tutti i teatri italiani". (ANSA).