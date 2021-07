Sindaco Foligno ricevuto da amministratore apostolico

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 15 LUG - Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, è stato ricevuto dall'amministratore apostolico della Diocesi di Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi.

Un incontro "lungo e cordiale" - riferisce il Comune -, fortemente voluto da entrambi, in vista dell'ormai imminente ingresso del vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, alla guida della comunità religiosa dopo scelta del Papa di unire le due sedi 'in persona episcopi'.

Zuccarini ha donato a monsignor Sigismondi il Giglio d'oro, "massima onorificenza cittadina da assegnare alle personalità che nella loro vita si sono particolarmente impegnate e distinte nell'interesse della città e della comunità.

Nella lettera di saluti consegnata all'amministratore apostolico uscente, il sindaco ha formalizzato l'intenzione di avanzare al Consiglio comunale la richiesta di conferirgli la cittadinanza onoraria.

"Sono particolarmente grato a Monsignor Gualtiero Sigismondi, al quale mi lega una profonda stima ed un sincero affetto personale" ha sottolineato Zuccarini. "La mia speranza, come della Città intera - ha aggiunto - è che si tratti di un arrivederci, nella certezza che il legame con Foligno non si interromperà mai". (ANSA).