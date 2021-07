Procura Corte conti archivia Alemanno per Bcc Spello-Bettona

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - La procura regionale della Corte dei conti ha archiviato il procedimento a carico del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, in merito all'indagine contabile avviata a seguito dell'affidamento del servizio di tesoreria del Comune alla Banca di credito cooperativo di Spello e Bettona.

Atto che era stato ritenuto "illegittimo" dalla polizia giudiziaria che aveva rimesso le proprie conclusioni investigative nell'ambito dell'istruttoria a seguito del procedimento penale presso la procura della Repubblica di Spoleto.

La parte penale resta ancora in piedi e Alemanno deve rispondere delle accuse di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, peculato e falso. L'indagine - coordinata dal procuratore capo Alessandro Cannevale e condotta dai sostituti Patrizia Mattei e Michela Petrini - aveva preso avvio a seguito della concessione, rilasciata il 16 novembre 2016 - all'istituto bancario di aprire una sede sul territorio nursino. Autorizzazione che per la procura è "illegittima" e avrebbe permesso alla stessa Bcc di "accedere al bando per la tesoreria del Comune dal 2017 al 2021". Così non è stato ritenuto dai magistrati contabili che hanno, invece, archiviato il procedimento (ANSA).