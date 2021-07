Continua crescita nuovi positivi Covid giornalieri Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Continua l'andamento in crescita, seppure su numeri limitati, dei nuovi positivi al Covid in Umbria, 20 giovedì contro i 15 di mercoledì. Diminuiscono però lievemente i ricoverati in ospedale, ora otto, erano nove il giorno precedente, uno dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati processati 1.569 tamponi e 1.894 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,57 per cento (era 0,4 il giorno precedente).

In Umbria l'ultimo è stato comunque ancora senza nuovi morti per il Covid mentre i guariti sono stati 29, con gli attualmente positivi ora 617, nove in meno di mercoledì. (ANSA).