Coletto, quarta ondata arriverà ma sarà più debole

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - "La quarta ondata Covid arriverà, ma sarà molto molto più debole. L'infezione sta risalendo, ma l'ospedalizzazione è molto più contenuta. Questo è un segnale importante": a dirlo è l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, parlando nel corso del settimanale aggiornamento sull'andamento di epidemia e campagna vaccinale.

L'assessore ha quindi sottolineato, in previsione dell'apertura delle scuole, l'importanza della partenza, a metà luglio, della vaccinazione degli under 30 e conseguentemente dei ragazzi fino ai 12 anni. "Ci dobbiamo preparare - ha detto - a mantenere l'ambiente più distante possibile dalla reinfezione, per limitare la sospensione delle lezioni e la dad. Arrivare a vaccinare il più possibile i ragazzi è fondamentale per limitare di molto, se non il fatto che si ammalino, che siano portatori sani".

In merito al personale scolastico, Coletto ha reso noto che in Umbria finora ne è stato vaccinato l'83%, con circa 4 mila persone che non hanno ancora pre aderito alla campagna. "Andremo a recuperarle - ha concluso l'assessore - insieme alle vaccinazioni degli studenti". (ANSA).