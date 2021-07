Bambino muore dopo malore a bordo piscina a Città Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 15 LUG - Un bambino di pochi anni è morto in seguito a un malore che lo ha colpito mentre era a bordo piscina in una struttura ricettiva a Città di Castello, dove viveva. Sembra che sia finito anche in acqua ma le cause del decesso non sono ancora chiare. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri.

Subito dopo essersi sentito male il bambino è stato soccorso dalle persone presenti nella struttura e poi dal personale sanitario. Tutti gli interventi sono stati però vani. (ANSA).