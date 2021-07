Annullato il concerto di Imany a Umbria jazz

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Per motivi "tecnico-organizzativi" Imany la sera del 15 luglio non potrà esibirsi all'Arena Santa Giuliana di Perugia nell'ambito di Umbria jazz. Il festival ha annunciato che rimane confermato il concerto di Paolo Fresu "Heroes-Omaggio a David Bowie".

Le eventuali richieste di rimborso - ha reso noto Uj - potranno essere fatte attraverso i canali di acquisto del biglietto entro il 22 luglio, ricordando che non potrà essere richiesto in caso di utilizzo del biglietto accedendo al concerto. (ANSA).