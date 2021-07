Università, studio su efficienza autoveicoli elettrici

(ANSA) - TERNI, 14 LUG - Il direttore del dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Perufgia, il prof.

Ermanno Cardelli, ha presentato a Terni, nella sede del corso di laurea in Ingegneria industriale, il programma di ricerca sulla mobilità elettrica che vedrà coinvolti anche docenti dei corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria industriale di Terni. Genesi Energia, azienda operante nel settore dell'ingegneria della mobilità elettrica e della produzione, dello stoccaggio e dell'utilizzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, ha siglato un accordo di ricerca, regolato da una convenzione, con il dipartimento di Ingegneria dell'Ateneo, accordo che è entrato nella fase attuativa. Esso prevede attività di modellistica e analisi sperimentale in applicazioni della mobilità elettrica ed in particolare la messa a punto di modelli predittivi per la stima dell'efficienza di carica in funzione delle condizioni di carica del veicolo e dell'autonomia in funzione del percorso.

Tali modelli predittivi, abbinati alle verifiche sperimentali saranno applicati su un'auto elettrica Renault Zoe, messa a disposizione da Genesi Energia: guidando il veicolo il prof.

Cardelli stamani è giunto a Terni per dare il via alle attività.

"L'analisi dell'efficienza e dispersione energetica nella nuova mobilità elettrica è un campo ancora inesplorato - ha sottolineato il prof. Cardelli, secondo quanto riferisce una nota dell'Università - che sarà fondamentale per lavorare all'implementazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica sulle strade.

La ricerca, inoltre, prevede la progettazione e la costruzione di un prototipo di quadriciclo elettrico a pedalata assistita con pannelli fotovoltaici a bordo: la progettazione del telaio superleggero, unita alle fonti di energia rinnovabile a bordo, consentirà di ottenere un'autonomia teoricamente illimitata nei percorsi diurni". (ANSA).