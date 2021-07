Umbra Acque approva il bilancio 2020

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Un utile di quasi 7 milioni che i soci hanno destinato a rafforzare il patrimonio netto della società che raggiunge così il valore di 45.069.355 euro.

Riduzione delle perdite degli acquedotti al 46,5% rispetto al 52% del 2018, con un risparmio che vale 750mila metri cubi di acqua ogni punto percentuale. Sono questi alcuni degli elementi che caratterizzano il bilancio di esercizio 2020 di Umbra Acque, atto approvato all'unanimità per il terzo anno consecutivo dall'assemblea dei soci (presenti 23 componenti in rappresentanza del 97,4 % del capitale sociale). La seduta di questa mattina si è svolta in sicurezza e in modalità videoconferenza in ottemperanza alle prescrizioni anticovid.

Nel 2020 - spiega una nota - sono state mantenute buone performance economiche e realizzati 27.611.915 di euro di investimenti nel territorio di competenza, in linea con la programmazione d'ambito, malgrado la chiusura nei primi mesi dell'anno dei cantieri e le ulteriori restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria. Continuo è stato l'impegno nell'efficientamento della gestione operativa e della qualità del servizio reso all'utenza, come dimostra il miglioramento di tutti gli indici di performance della qualità tecnica e commerciale.

In occasione dell'assemblea è stato presentato anche il bilancio di sostenibilità, per il secondo anno consecutivo, redatto secondo gli standard internazionali e certificato dalla società di revisione Kpmg. (ANSA).