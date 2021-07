"Sport senza confini" a Massa Martana il 31 luglio

(ANSA) - MASSA MARTANA (PERUGIA), 14 LUG - Al Tav Umbriaverde di Massa Martana, una giornata di "Sport senza confini": basket, tiro a volo, piscina, sitting volley, scherma, tiro con l'arco, bocce, handbike e calcio balilla saranno presenti in contemporanea per il primo evento 2021 del Comitato italiano paralimpico (Cip) dell'Umbria, insieme alla Federazione italiana di tiro a volo (Fipav) e a Superabile Inail.

L'iniziativa è patrocinata da Coni regionale e Provincia di Perugia ed è programma sabato 31 luglio, dalle ore 10 fino al tardo pomeriggio.

L'evento è stato presentato in Provincia, alla presenza di Gianluca Tassi, presidente Cip Umbria, Luciano Rossi, presidente Fitav, Giulia Vernata, campionessa paralimpica di Tiro a volo e Gianni Fabrizi, responsabile impiantistica sportiva Cip Umbria.

"E' un momento importante di aggregazione, che permette ai vari atleti - ha detto Tassi - di potersi cimentare in alcuni sport paralimpici. Mi auguro che questo sia il primo di una lunga collaborazione con il Tav Umbria Verde e Fitav. Ricordo - aggiunge il presidente del Cip Umbria - che l'Umbria è presente alle imminenti paralimpiadi di Tokio con il giovane nuotatore ternano Riccardo Menciotti".

"Sono molto felice che tale momento sportivo sia ospitato nel Tav Umbriaverde - ha commentato l'atleta Vernata - che per la prima volta sarà teatro di un evento paralimpico che ospita più discipline sportive".

Il programma - riferisce una nota dei promotori - prevede alle ore 10 l'arrivo della delegazione e i saluti delle autorità mentre la cerimonia di inaugurazione è fissata per le 10,30.

Alle 11 è prevista l'apertura degli stand sportivi - dove saranno presenti dei professionisti a disposizione di tutti gli interessati - e prenderà il via la gara di handbike che dal Tav Umbriaverde, dove sono previsti partenza ed arrivo, toccherà Collevalenza e Massa Martana.

Tutte le attività sportive si fermeranno per la pausa pranzo alle ore 12,45 e alle 13 è in programma il ritrovo presso il podio per la premiazione della gara di handbike. Alle ore 15 riprenderanno le attività sportive che termineranno alle 16,30.

