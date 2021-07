Cucinelli vende 0,95% del capitale per abbellire Solomeo

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Fedone , società che detiene una partecipazione del 51% del capitale sociale di Brunello Cucinelli, annuncia di avere avviato la cessione di massime 646.000 azioni ordinarie Brunello Cucinelli, pari allo 0,95% del capitale sociale della società, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero. Mediobanca agisce in qualità di sole bookrunner dell'operazione, che viene avviata immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento.

"Questa raccolta fondi - spiega Brunello Cucinelli, presidente escutivo del gruppo omonimo e presidente e amministratore delegato di Fedone - permetterà alla mia famiglia e alla nostra Fondazione, di realizzare un'opera straordinaria nel nostro piccolo borgo, un'opera che io definisco un 'progetto a mille anni'", destinata al borgo di Solomeo (Perugia), dove ha sede l'azienda. (ANSA).