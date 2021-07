Umbria, 134 prime dosi vaccino e più 4 mila ciclo completo

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - Sono stati 134 i vaccinati per il Covid nell'ultimo giorno in Umbria a fronte di 4.384 residenti che hanno completato il ciclo vaccinale. Emerge dal sito della Regione aggiornato alla mattina del 13 luglio.

In particolare il 43,38 della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi. Il 69,03 per cento ha invece avuto la prima somministrazione.

Il totale dei prenotati per la vaccinazione in Umbria è ora di 162.241 soggetti. (ANSA).