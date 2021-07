Tesei, ottimo andamento ricostruzione nelle aree sisma

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - E' "ottimo" l'andamento della ricostruzione in Umbria nelle aree del sisma: ad affermarlo è stata la presidente della Regione Donatella Tesei, in Assemblea legislativa, illustrando lo stato di attuazione del programma di governo. "Siamo riusciti non solo a farla ripartire - ha sottolineato - ma anche ad ottenere ottime performance, coronate dall'ottenimento del fondo speciale nel Pnrr per lo sviluppo economico del cratere del sisma, che per l'Umbria dovrebbe valere circa 600 milioni di euro".

Secondo la governatrice "una nuova grande sfida spetta ai governatori e al commissario Legnini". "Perché non ci sarà ricostruzione di successo - ha sostenuto - se oltre ai borghi non ricostruiremo il tessuto economico, con il ritorno delle imprese e il mantenimento del tessuto sociale e dei servizi. Il nostro grande lavoro sarà utilizzare bene le risorse del Recovery". (ANSA).