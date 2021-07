Confronto su Pnrr alla Scuola umbra pubblica amministrazione

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - Si aprirà con un confronto sulle opportunità e sulle sfide a livello centrale e locale poste dal Piano nazionale per la ripresa e resilienza il ciclo di incontri formativi in ambito di finanziamenti comunitari organizzati a luglio dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica in collaborazione con Regione e Seu, Servizio Europa.

"Lo sviluppo delle competenze e la formazione mirata basata sui fabbisogni delle pubbliche amministrazioni - sottolinea Marco Magarini Montenero, amministratore unico di Suap e Seu - saranno il vero motore per avviare la ripartenza. I programmi comunitari e il piano di aiuti straordinario per la ripresa dell'Europa assegnano, infatti, un ruolo strategico alla formazione intesa come fattore competitivo. La Scuola, grazie all'acquisizione delle competenze del Seu Servizio Europa, è in grado di offrire, da un lato, una proposta formativa orientata al rafforzamento delle conoscenze sugli strumenti e sulle metodologie della progettazione europea, e, dall'altro, è in grado di svolgere un'attività di assistenza agli Enti locali per facilitare l'accesso e la partecipazione ai bandi europei".

Il primo approfondimento è programmato per giovedì 15 luglio.

Sotto la lente le sei missioni in cui è articolato il Pnrr e il sistema di governance definito a livello comunitario e nazionale per la sua attuazione. (ANSA).