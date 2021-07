Spostato concerto domani di Umbria jazz

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - Spostamento di sede per il concerto di "Correspondence" di Gianluca Petrella e Pasquale Mirra con Riccardo Onori (chitarra), Blake Franchetto (basso), Simone Padovani (percussioni), Kalifa Kone (talking drums, n'goni, calabash), Reda Zine (guembri, chitarra, percussioni, voce), Dem (live visual, testi) previsto per domani a Umbria jazz. Dall'Arena Santa Giuliana è stato infatti spostato al teatro Morlacchi con inizio alle 21,30.

Gli ingressi saranno consentiti dalle 20,30. Il posto sarà assegnato direttamente in teatro, ha annunciato Umbria jazz.

