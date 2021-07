Quattro nuovi positivi al Covid nell'ultimo giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - Sono stati quattro i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno (erano stati tre lunedì della scorsa settimana). Scaturiscono dall'analisi di 492 tamponi e 316 test antigenici, con un tasso di positività del 0,49 per cento sul totale (era 0,4 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Sempre nell'ultimo giorno sono emersi otto guariti dal virus mentre non si registrano altri morti. Gli attualmente positivi sono ora 625, quattro in meno del giorno precedente.

Riguardo agli ospedali, i ricoverati sono nove, erano otto domenica, uno dei quali in terapia intensiva. (ANSA).