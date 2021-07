Difesa Palamara chiede assoluzione per troncone rivelazione

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - L'assoluzione dell'ex magistrato romano Luca Palamara è stata chiesta dalla sua difesa nel corso dell'udienza preliminare in corso a Perugia che coinvolge anche l'ex sostituto procuratore di Roma, Stefano Rocco Fava. I due sono accusati, a vario titolo, di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, accesso abusivo al sistema informatico e abuso d'ufficio.

"Abbiamo chiesto assoluzione perché i fatti non sussistono convinti dell'inutilità di un approfondimento dibattimentale" ha detto al termine il difensore di Palamara, l'avvocato Benedetto Buratti.

Per l'ex consigliere del Csm e per Fava la procura di Perugia ha invece chiesto il rinvio a giudizio.

L'udienza preliminare è stata quindi rinviata al 21 luglio prossimo per la decisione. (ANSA).