Assessore Sport Terni, complimenti a Giulio Nuciari

(ANSA) - TERNI, 12 LUG - "A Giulio Nuciari, oltre che all'intera squadra azzurra, vanno i miei complimenti a nome dell'amministrazione comunale": a dirlo è l'assessore allo Sport del Comune di Terni, Elena Proietti, dopo la vittoria dell'Italia ai campionati europei di calcio. Nuciari - originario del vicentino, ma residente da molti anni nella città umbra con la famiglia - è membro dello staff tecnico della nazionale italiana come assistente del ct Roberto Mancini.

Inoltre è stato portiere della Ternana in 78 gare ufficiali in quattro diverse stagioni e ha svolto il ruolo di preparatore dei portieri rossoverdi nel campionato 2000-2001.

"Appena sarà possibile - ha annunciato l'assessore Proietti - inviteremo Nuciari a palazzo Spada per un riconoscimento pubblico". (ANSA).