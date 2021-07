Umbria Jazz, omaggio di Bollani a Chick Corea

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Un finale con sorpresa ieri sera per la seconda serata di Umbria Jazz. Stefano Bollani, a conclusione del concerto omaggio a Chick Corea all'Arena Santa Giuliana, si è ripresentato sul palco chiamando accanto a lui Valentina Cenni. La moglie del pianista, nonché cantante e attrice con la quale nella passata stagione televisiva ha condotto il fortunato programma di Rai 3 "Via dei Matti numero zero'" si è seduta accanto a lui al piano e insieme hanno eseguito "Casa da floresta" del cantautore brasiliano Nanan.

"In tutta la serata non ho fatto un brano basiliano e il Brasile a Chick piaceva molto, ma credo che questa sia una canzone che non conoscesse" ha affermato Bollani. I due hanno poi proseguito, rimanendo in Brasile e quindi sulla stessa scia musicale, con il Caetano Veloso di "Desde que o samba é samba".

Emozioni che si sono unite ad altre emozioni. La serata, prima del lungo omaggio di Bollani a Corea che ha emozionato il pubblico, si era aperta infatti con alcune immagini, proiettate sui maxi schermi dell'Arena, del concerto che aveva tenuto in una precedente edizione con il pianista scomparso nel febbraio scorso. Quel live che in un certo senso celebrò l'intesa definitiva dei due musicisti. Che ieri sera, almeno idealmente, si sono incontrati nuovamente sul palco del festival perugino.

