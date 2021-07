In calo ricoveri per Covid e positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Dopo la lieve risalita di ieri, torna a scendere il numero dei positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Umbria.

Secondo i dati della Regione aggiornati all'11 luglio, sono sei i nuovi contagi accertati nell'ultimo giorno. Sono emersi da un totale di 3.637 test analizzati (2.463 antigenici e 1.174 tamponi molecolari) con il tasso di positività complessivo che da 0,37 di ieri scende 0.16 per cento.

I guariti sono dieci e anche oggi non si registrano nuovi decessi. Gli attualmente positivi sono 629 (ieri 633).

Prosegue anche il calo dei ricoverati: sono otto, due in meno di ieri, dei quali uno (dato invariato) in terapia intensiva.

(ANSA).