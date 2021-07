(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Il 42,04 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta di 325.172 persone, secondo i dati della Regione aggornati alla mattina dell'11 luglio. Di questi, sono 7.787 gli immunizzati nella sola giornata di ieri.

I cittadini che hanno al momento ricevuto la prima dose in Umbria sono 531.962, pari al 69 per cento.

Le dosi complessivamente somministrate sono ad oggi 840.169, sul totale delle 939.574 consegnate. (ANSA).