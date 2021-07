The Economy of Francesco contro il gioco d'azzardo

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - "Sabato 10 luglio ci ritroveremo assieme in numerosi bar liberi o liberati dall'azzardo per dire che esiste un legame sociale più forte della logica del profitto": è la mobilitazione promossa da The Economy of Francesco e MovimentoSlot Mob, "una giornata di festa e democrazia economica - spiegano gli organizzatori - per dire no all'azzardo".

"Andremo a consumare in massa nei bar liberi dall'azzardo - si legge una nota dei promotori - per dire che esiste un'Italia che crede in un modo giusto e bello di stare al mondo. Non si esce dalla crisi inondando il territorio di minicasinò, sale slot e vlt, lotterie istantanee, gratta e vinci, eccetera. Trappole perfette di un sistema che alimenta usura e mafie. Ancora una volta bisogna dire che non si tratta di limitare un danno ma andare alla radice del problema e quindi togliere le concessioni dello Stato alle multinazionali di un settore generatore di un'economia malata".

"Il 10 luglio - prosegue la nota - è l'occasione di prendere sul serio l'invito del papa rivolto ai giovani dell'Economia di Francesco: 'Voi non potete restare fuori da dove si genera il presente e il futuro. O siete coinvolti o la storia vi passerà sopra'".

Lo ha reso noto il responsabile della comunicazione di The Economy of Francesco, padre Enzo Fortunato. (ANSA).