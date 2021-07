Europei, Terni fa il tifo per Giulio Nuciari

(ANSA) - TERNI, 10 LUG - Non solo Foligno, città dell'infortunato Leonardo Spinazzola, ma anche Terni fa il tifo in modo speciale, in Umbria, per la nazionale italiana di calcio, impegnata domani sera a Wembley nella finale dei campionati europei contro l'Inghilterra. Proprio a Terni vive infatti Giulio Nuciari, uno degli assistenti allenatori del ct Roberto Mancini, un passato da portiere con le maglie di Ternana, Milan, Monza e Sampdoria.

E' sempre a Terni che familiari e amici di Nuciari attendono con grande emozione la partita di domani, che comunque andrà sarà per lui una tappa importante di un percorso non solo professionale, ma anche personale e umano. Forte, infatti, il legame che lo unisce a Mancini e agli altri membri del suo staff, al di là del terreno di gioco. I due erano compagni di squadra ai tempi in cui, nei primi anni '90, militavano entrambi a Genova con i blucerchiati, insieme a Vialli, Evani, Lombardo e Salsano, anche loro oggi in Nazionale. Negli anni Nuciari è diventato uno degli uomini di fiducia dell'attuale ct degli Azzurri, con cui ha iniziato a collaborare come allenatore dei portieri nel 2002 sulla panchina della Lazio, per poi seguirlo nella duplice esperienza all'Inter, anche come vice.

In Nazionale, sempre al seguito di Mancini, è invece arrivato nel maggio 2018. Nato 61 anni fa a Piovene Rocchette (Vicenza), Nuciari - come si legge nella sua biografia pubblicata sul sito della Figc - è 'nipote d'arte', avendo ereditato l'abilità tra i pali dal nonno Antonio, negli anni '50 portiere di Spal e Triestina. (ANSA).