Diciassettenne investita da treno a Perugia,ipotesi suicidio

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Sarebbe stato un gesto volontario quello messo in atto da una ragazza di 17 anni morta dopo essere stata investita da un treno oggi poco prima delle 13 fra le stazioni di Ponte San Giovanni e Perugia.

Secondo quanto riferito dalla Polfer, che sta compiendo accertamenti sull'accaduto, la diciassettenne ha lasciato un biglietto di addio che è stato ritrovato sul posto dell'incidente, poi si sarebbe buttata sotto il treno Regionale che proveniva da Foligno ed era diretto a Perugia, dopo il transito del locomotore. Il macchinista del convoglio ha riferito di non essersi accorto di nulla e il treno ha proseguito la sua corsa, giungendo poi a destinazione.

Sul biglietto, secondo quanto si è appreso, la ragazza aveva indicato la sua volontà di suicidarsi. Al momento non si conoscono i motivi del gesto.

L'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni che - spiega Trenitalia - hanno interessato complessivamente sette treni Regionali. Il treno coinvolto, che proveniva da Foligno ed era diretto a Perugia, è giunto a destinazione intorno alle 14,30.

Uno è stato invece cancellato e negli altri casi sono stati istituiti autobus sostitutivi nel tratto interessato. (ANSA).