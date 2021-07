Denunciato per percosse e lesioni alla ex compagna

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 10 LUG - E' finita al pronto soccorso, a causa di varie lesioni riportate dalla donna, una lite per futili motivi tra due ex fidanzati avvenuta a Città di Castello, nell'appartamento di lui. L'uomo, un quarantaseienne, è stato denunciato dalla polizia, oltre che per i reati di percosse e lesioni personali a carico della ex compagna, anche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione gli agenti hanno infatti scoperto della sostanza stupefacente, materiale per il suo confezionamento, un bilancino di precisione, della sostanza da taglio ed altro.

E' stata la donna - riferisce la polizia - a recarsi al commissariato per denunciare l'aggressione, dopo essere ricorsa alle cure dei sanitari a causa dei colpi subiti. I poliziotti, coordinati dal dirigente Michele Santoro, una volta individuato il quarantaseienne, hanno deciso di svolgere un immediato controllo a suo carico, rintracciandolo mentre usciva dalla propria abitazione. (ANSA).