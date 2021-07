17 nuovi positivi al Covid, nessun morto e 12 guariti

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Aumentano leggermente i positivi al Covid in Umbria nelle ultime 24 ore.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 10 luglio, i nuovi contagi accertati sono 17 (ieri erano 13 e 11 giovedì) e gli attualmente positivi salgono da 628 a 633.

Comunque in calo rispetto a ieri il tasso di positività, pari a 0,37 per cento (era 0,39) sul totale di 4.575 test analizzati (1.400 tamponi molecolari e 3.175 antigenici).

Scende il numero dei ricoverati: sono dieci, tre in meno di ieri, di cui uno (il dato è invariato) in terapia intensiva.

I guariti nell'ultimo giorno sono 12 e non si registrano nuovi decessi. (ANSA).