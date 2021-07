Tesei fa visita a Molini popolari riuniti Umbertide

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 09 LUG - La presidente della Regione Donatella Tesei ha fatto visita alla società cooperativa agricola Molini popolari riuniti (Mpr) di Umbertide che opera principalmente nei settori mangimistico, molitorio, della panificazione e servizi all'agricoltura, con 3.500 soci circa e più di 200 dipendenti, a cui si aggiungono collaboratori e agenti, 80 milioni di euro di fatturato e presenza commerciale in sei regioni, Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo ed Emilia-Romagna.

Ad accoglierla sono stati Dino Ricci ed Edoardo Bartoccini, presidente e vice presidente di Mpr, i direttori d'area Paolo Minelli e Giancarlo Mancini, e il sindaco di Umbertide, Luca Carizia.

"È la prima azienda che visito dopo il lockdown - ha detto Tesei -, sicuramente una delle più importanti dell'Umbria, che ha saputo resistere alla pandemia incrementando la propria attività produttiva. Un'azienda che dà occupazione qualificata a tantissime persone e che porta avanti progetti di filiera, un aspetto che come Regione sosteniamo pienamente. Da parte nostra c'è quindi disponibilità assoluta a condividere percorsi e portarli avanti".

"L'incontro odierno - ha proseguito Ricci - è stato l'occasione per presentare la nostra cooperativa, l'attività che svolgiamo, i risultati ottenuti, i settori nei quali operiamo e gli obiettivi di crescita. Nei prossimi tre anni investiremo circa 11-12 milioni di euro, anche per completare il processo di delocalizzazione, poiché l'area di via della Repubblica è stata ceduta. Questo ci consente di liberare risorse da destinare come mezzi propri agli investimenti. Insieme a queste risorse ci saranno quelle del Psr e del sistema bancario che andranno a sostenere, appunto, il piano di investimenti".

(ANSA).