'Terrore a Davos' il nuovo romanzo di Michele Fioroni

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - "Un libro scritto di notte quando mi trovavo in giro per il mondo con il protagonista a cercare di sventare l'ennesima minaccia per gli equilibri internazionali": Michele Fioroni ha parlato così del suo nuovo libro 'Terrore a Davos' (Morlacchi editore). Libro presentato nella cornice del Barton Park a Perugia. Si tratta del nuovo romanzo-thriller di Fioroni, sequel della sua prima fatica letteraria dal titolo 'Ombre cinesi', in cui Richard Parnasi, il protagonista assessore al comune di Perugia, si trova nuovamente coinvolto in un intrigo internazionale.

Alla presentazione, moderata dalla giornalista Rai Maria Soave, sono intervenuti la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il professore di sociologia Marco Mazzoni e il luxury advisor Andrea Patumi.

"Un thriller avvincente, con un ritmo cinematografico e uno stile irriverente", "la narrazione di un uomo ordinario che prende il coraggio di essere straordinario", e poi ancora "l'opera di un assessore atipico, che nonostante il duro lavoro istituzionale, conserva il desiderio di dar vita alle sue passioni": sono stati questi alcuni dei commenti degli ospiti durante la presentazione. (ANSA).