Salvata donna caduta in un dirupo nell'orvietano

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 09 LUG - Anche un'eliambulanza è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi a Sugano, frazione di Orvieto, per le operazioni di recupero e soccorso di una donna caduta in dirupo nelle vicinanze della propria abitazione. Sul posto, insieme al 118, anche personale dei vigili del fuoco del distaccamento orvietano, soccorso alpino e carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, la donna ha riportato un trauma in seguito alla caduta. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Dopo il recupero è stata quindi stata trasportata in ospedale. (ANSA).