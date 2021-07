Nessun nuovo morto in Umbria nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Nessun morto in Umbria per il Covid nell'ultimo giorno e non uno come riportato sul sito dedicato della Regione. Questa ha infatti precisato che è da attribuire ad un allineamento delle banche dati anagrafici.

Quindi il decesso è riferibile ai mesi precedenti. (ANSA).